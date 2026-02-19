「はとバス」の車内でバスジャックを想定した訓練が行われました。訓練は、観光バスの「はとバス」の車内で拳銃を持った男が乗客を人質に取り立てこもった想定で行われ、警察官が男を制圧するまでの流れを確認しました。警視庁は「訓練で出た課題を検討し、練度が高い対策で備えていきたい」としています。