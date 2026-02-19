月13万円の年金で慎ましく暮らす71歳の瀬戸さん（仮名）。長引く物価高に追い詰められ、10円単位の倹約に励む日々でしたが、ある日ついに「節約疲れ」が限界に達します。その反動で、自分へのご褒美にと、5万円のコートを購入。しかし、帰宅した彼女を待っていたのは、自分の「失敗したくない」という心理が招いた皮肉な結末でした。真面目なシニアが買い物で後悔した事例を紹介します。物価高が招いた「節約家」の糸が切れた日「