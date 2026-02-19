朝食を抜くと体内時計が乱れて糖尿病になりやすい、という説がある。しかし、最近の研究では、朝食の摂取以前に、夜型の生活や外食・インスタント食品に頼りがちな食習慣こそが、糖尿病に近づく大きな原因だという。なかでもとくに危険な食べ方とは……。【画像】人生100年を健康に生きるための食事術『ハーバード×スタンフォードの医師が教える100年生きる食事術』より一部抜粋、再構成してお届けする。 朝食