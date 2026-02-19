あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……蟹座長引いていた話し合いに、ついに解決の糸口が見つかる日。関わる人たちの気持ちを思い描きながら、「みんながどうしたら心地よく進めるかな？」と考えてみてください。あなたのその優しい気持ちが、自然とみんなを納得させる着地点へと導いてくれるでしょう。★第2位…