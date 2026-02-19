¶¥±ËÁª¼ê¤ÎÎëÌÚÁïÈþ¡Ê35¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö·ù¤Ç·ù¤Ç»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡È¥á¥À¥ë¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¾¡¼Ô¤ÎÇº¤ß¡×¡ªÎëÌÚÁïÈþ¤¬È¿±þ¤·¤¿±§Ìî¾»Ëá¤¬¸ø³«¤Î¥á¥À¥ëÎëÌÚ¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±§Ìî¾»Ëá¡Ê28¡Ë¤¬Æ±Æü¡¢ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë¤Î½Å¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿Åê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£¡Ö¡Ø3¤Ä¼ó¤«¤é¤«¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÅö»þ·ù¤Ç·ù¤Ç»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÌó1.5L¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÄ¹»þ´Ö