ロバート・デュヴァルは、映画史において「静かな重み」を体現した稀有な俳優だ。1960年代から2020年代まで60年以上にわたり、父親、軍人、犯罪者、宗教家など多様な人物像を演じながら、どの役にも共通する”人生の厚み”を滲ませてきた。とりわけ1960〜70年代、ハリウッドに新たなリアリズムと反体制的な視点をもたらした「アメリカン・ニューシネマ」の時代において、彼はその中心的作品群を支える存在として確かな足跡を残した