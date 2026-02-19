【トップの勘違い２ トップのでお尻の位置】右後ろのポケットが右に動くからカット軌道になる トップで意識すべきは右後ろポケットの位置 正しいトップができているかどうかは、後方からも確認できます。トップの形になったとき、右後ろポケットが構えたときよりも右に動いている場合は、頭や胸骨が右にズレている証拠。体の軸が左に傾く“リバースピボット”になっていますが、この形になるとインから下ろせません。