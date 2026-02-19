JR博多駅に、九州各地の旬の食材や名産品などが大集合です。 長崎県産の豚肉を使ったジューシーなソーセージに、福岡県産のトマトを使った熱々のおでん。福岡市のJR博多駅前広場で17日から始まったのは「KYUSHU LOVERS MARKET（九州ラバーズマーケット）」です。■九州ラバーズマーケット 代表・境美希さん「九州に住んでいたのにこんなに食があったなんて知らなかったと思っ