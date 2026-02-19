ドル円、１５４円台後半に上昇想定よりタカ派な議事録や強い米指標でドル高が加速＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５４円台後半まで買い戻された。本日の為替市場はドル高が優勢となり、ドル円も上値を拒んでいた１５４円ちょうどの水準を突破し、１５４円台後半まで一気に駆け上がった。 この日の米経済指標が予想を上回る強い内容が相次いだことや、午後のＦＯＭＣ議事録が想定以上にタカ派的と受け