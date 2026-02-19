ハーマンインターナショナルは、JBLのゲーミングブランド「JBL Quantum」より、ゲーミングヘッドセット「JBL Quantum 950 WIRELESS」「JBL Quantum 650 WIRELESS」「JBL Quantum 250」の3モデルを2月26日に発売する。いずれも価格はオープン、直販価格はQuantum 950 WIRELESSが55,000円、Quantum 650 WIRELESSが22,000円、Quantum 250が11,000円。 「JBL Quantum 950 WIRELESS」(ブラック) 1