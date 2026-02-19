2月15日（日）放送の『新婚さんいらっしゃい！』は、放送開始55周年を記念した特別企画、鎌倉出張1時間スペシャル！ ゲストは俳優・木村多江。MC藤井隆＆井上咲楽とともに鎌倉の開運パワースポットを巡りつつ、これまでの55年間の放送に出場した5000組以上の新婚さんの中から、選りすぐりの“伝説の新婚さん”5組を振り返る。 木村とMC藤井は舞台でも夫婦役で共演した仲。それもあってか、今回が初バラエティロケとい