ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１８日（日本時間１９日未明）、カーリング女子１次リーグでフォルティウスの選手で構成された日本がイギリスに３−９で敗れて通算１勝７敗となった。４年前の北京五輪で決勝を戦ったイギリスにショットの精度の差を見せつけられての完敗となった。日本はすでに今大会での１次リーグ敗退が決まっており、１８日（日本時間１９日夜）の最終戦で中国と対戦する。（デジタル編集部）第８エン