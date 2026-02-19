◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)オリンピック初出場の19歳、深田茉莉選手がスノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得しました。スロープスタイル決勝は3回滑り最も高い点数で順位を決めます。深田選手は2回目のランで85.70点を出しトップに立つと、3回目のランではスイッチバック1260と精度の高い2本の720を決め、87.83点。得点をさらにあげ、金メ