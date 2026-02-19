ロッテリアは、2026年2月18日から3月中旬までの期間限定で「桜フェア」を開催しています。桜スイーツでひと足早く春気分徐々に春の訪れを感じるこの季節に合わせて、ロッテリアから桜をイメージした期間限定のシェーキとパイが登場しました。・さくらパフェシェーキ桜風味のシロップを使ったシェーキに、ホイップクリームと苺果汁を使用したクラッシュゼリーをのせ、仕上げに桜色のチョコをトッピング。ひと口飲めば優しく香る桜の