¡Ú¡Ö¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡×11´¬¡Û 2·î19Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§770±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Û¥¿¥ë¤Î²ÇÆþ¤ê¡×¤Î11´¬¤ò2·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï770±ß¡£ ËÜºî¤ÏÍ¾Ì¿¤ï¤º¤«¤ÊÎá¾î¡¦¼ÓÅÔ»Ò¤È¡¢°Û¾ï¤Ê°¦¤ò»ý¤Ä»¦¤·²°¡¦¿ÊÊ¿¤Î·ÀÌó·ëº§¤òÉÁ¤¯¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡È¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯10·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ 11´¬¤Ç¤Ï±üÂ¼²È¤ÎÃÏ²¼