¡Ú¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×4´¬¡Û 2·î19Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§1,430±ß ²èÁü¤ÏAmazon¤Î¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤è¤ê ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û KADOKAWA¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î4´¬¤ò2·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1,430±ß¡£ ËÜºî¤Ï½÷Æ±»Î¤Î°¦¾ð¤òÉÁ¤¯¿·°æ¤¹¤ß¤³»á¤ÎºîÉÊ¡£¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2024¡×¥ª¥ó¥ÊÊÔÂè2°Ì¡¢¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2023¡×Web¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçÂè1°Ì¤ò