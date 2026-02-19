³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¸¥¯ー¥ë¤Ï¡¢¿··¿¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥­ー¥Üー¥É¡ØAlto Keys K98M¡Ù(°Ê²¼¡¢¡ØK98M¡Ù)¤ò2·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛÆÈÆÃ¤Î¡Ö¥³¥È¥³¥È´¶¡×¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥­ー¥Üー¥É¡Ë ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥í¥¸¥¯ー¥ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¬¥¹¥±¥Ã¥È¥Þ¥¦¥ó¥È¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿°ÕÍßºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥²ー¥ß¥ó¥°Ê¬Ìî¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥­ー¥Üー¥Éµ»½Ñ¤ò¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Ø¤ÈËÜ³ÊÅª¤ËÅ¸³«¤·¤¿