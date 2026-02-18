血尿の原因として考えられる主な疾患は「感染症」「結石」「悪性腫瘍」の3つに分類されます。最初に疑われるのはぼうこう炎や腎盂腎炎などの感染症ですが、尿管結石のように激しい痛みを伴うケースもあります。さらに、痛みがなくても血尿が続く場合は、ぼうこうがんや前立腺がんの可能性があるため注意が必要です。それぞれの疾患の特徴や検査方法について、速水先生にお聞きしました。 監修医師：速水 悠太郎（ぐみょう