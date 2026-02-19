提供： 株式会社ワイドトレード 脚は海水に強い「LA-324CL」、雲台はきっちりとフレーミングを決めるための「GW-01」の組み合わせとし、波打ち際にあるジュエリーアイスに狙いを定める。そして、海水が押し寄せてくるのを待って、シャッターを切った 富士フイルム GFX100／GF23mmF4 R LM WR／23mm（18mm相当）／マニュアル露出（F32、0.8秒）／ISO 100／WB：晴天 写真家にとって最