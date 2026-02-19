UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ ボデ・グリムトとインテル・ミラノの第1戦が、2月19日05:00にアスプミラ・スタディオンにて行われた。 ボデ・グリムトはイェンス・ハウジ（FW）、カスパー・ホッグ（FW）、オーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはラウタロ・マルテ