【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeの高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）らが、3月5日21時より放送される『6世代で協力！ロクジェネクイズ』に出演。10代～60代の各世代6人の芸能人がチームを組みクイズに挑戦する「6世代協力クイズ」で、チーム対抗戦を繰り広げる。 ■「今後の家族の展開にも活かせる番組だと思います」高橋海人 『6世代で協力！ロクジェネクイズ』は、「