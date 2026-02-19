価格が高騰している金。今、その金をターゲットとした悪質行為が問題となっている。偽広告“17万4274円の金貨がタイムセールで1万5000円”SNS上で流れてきた動画のリンク。タップすると、偽サイトにつながった。金取引の大手企業をかたった偽広告だ。偽広告は、金取引大手の田中貴金属をかたり、金貨の販売キャンペーンを行っているというもの。偽広告の動画内にあるリンクをクリックさせることで、さらに偽の販売サイトへと誘導す