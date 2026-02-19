3月に始まるミラノ・コルティナパラリンピックにロシアとベラルーシの選手が国を代表し、出場できることになりました。ウクライナは強く反発しています。IPC（国際パラリンピック委員会）は17日、ロシアの選手6人とベラルーシの選手4人、あわせて10人に国を代表する形での出場を認めました。ウクライナへの侵攻を受けて今、オリンピックではロシアとベラルーシの選手は個人資格での参加となっていますが、この決定によってパラリン