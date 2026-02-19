1987年（昭62）4月に入社したMF森保一は、この頃のマツダを象徴している選手だった。国体の長崎県選抜に選ばれていたが、全国的には知られていなかった。私が初めて森保を見たのは86年3月、彼が高校3年生になる春休み。長崎日大高校の下田規貴（きよし）先生から「ぜひ見てほしい選手がいる」と連絡を受けた。長崎は私にとっても特別な場所。広島と同様に被爆し、下田監督から「長崎にもつらい思いをしている人がたくさんいる。