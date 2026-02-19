いまや約350の品種があるイチゴ。カフェやファミリーレストランでは、自治体や企業とコラボしたイチゴスイーツが続々登場しています。【写真を見る】東京・表参道が“同じ品種”の「イチゴスイーツ」だらけに…広がる“イチゴコラボ”【THE TIME,】 表参道のカフェとコラボで“知名度アップ”東京・表参道で人気のカフェ『パンとエスプレッソと』。みなさんが楽しんでいたのは、厚みのあるクロワッサン生地の上にマスカルポー