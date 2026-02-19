広島・東広島市で住宅が燃え、裏庭で男性が死亡しているのが見つかった事件で、警察は男性の遺体の身元がこの住宅に住む男性であると発表しました。この事件は16日未明に東広島市の住宅で火事があり、裏庭で男性が首を刃物で複数回刺されて死亡しているのが見つかったものです。警察はDNA型鑑定の結果、遺体はこの家に住む会社役員の川本健一さん（49）であると発表しました。警察によりますと死因は失血死で、一緒に住む50代の妻