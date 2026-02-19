今日2月19日は、関東から沖縄は晴れる見込みです。北海道から北陸は午前を中心に雪でふぶく所もあるでしょう。最高気温は18日より低い所が多く、平年並みか低めです。太平洋側は広く晴れ日本海側は雪や吹雪今日19日は関東から九州、沖縄にかけては、おおむね晴れる見込みです。洗濯物は外干ししやすく、布団干しにも良いでしょう。空気の乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いにご注意ください。北海道から北陸では日本海側