≒JOY 指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ≒JOY（ニアリーイコールジョイ）が2月18日、4thシングル「電話番号教えて！」をリリース。表題曲の「電話番号教えて！」は、天野香乃愛がセンターを務める、好きな人のことを考えてときめく初恋の瞬間を歌った片想いソング。「女の子の等身大の恋心」をストレートに描いた、キャッチーでキュンとする１曲に仕上がっている。「vois」では、天野香乃愛、市原愛弓、