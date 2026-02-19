元祖入れ墨ボクサーとして注目を集め、日本タイトルにも挑戦した元日本ライト級１位の大嶋宏成さん（５１）が、３月９日に東京・板橋区の大山に「大嶋拳闘倶楽部」をオープンすることが１８日、分かった。長年の夢だった後進の指導が、リングを離れ２０年以上の年月を費やし、ようやく実現する。東武東上線・大山駅から徒歩１分のジムは、現在急ピッチで内装工事が進められている。「チャンピオンを作ることが大きな目標です