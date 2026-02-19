静岡県伊東市の田久保真紀前市長をめぐり、警察が公職選挙法違反容疑や地方自治法違反の疑いなどについて捜査を進める中、17日に3度目の事情聴取が行われた。14日には7時間にも及ぶ自宅の家宅捜索が行われ、段ボール5箱分の資料が押収された。 田久保氏をめぐっては、昨年5月の市長選の際に虚偽の学歴を報道機関に公表させた公職選挙法違反や偽造私文書等行使など6つの容疑・8つの事件について、警察が刑事告発を受理してい