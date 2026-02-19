AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ全日程が終了し、ラウンド16の組み合わせが決まった。ACLEのラウンド16は抽選会が行われず、リーグステージの1位と8位、2位と7位、3位と6位、4位と5位がそれぞれ対戦する仕組みとなっている。最終順位の結果、1位に町田ゼルビア、2位ヴィッセル神戸、3位サンフレッチェ広島とJリーグ勢がトップ3を独占。4位にタイのブリーラム・ユナイテッド、5位に豪州のメルボルン・シティ、6位