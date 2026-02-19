火事があったのは山口市駅通りの建物で、午前0時頃、近隣の人から「建物火災です、住宅が燃えてます」と消防に通報がありました。火は、午前5時半ごろ消し止められました。けが人等の情報は、入っていないということです。現場は、山口駅近くの住宅密集地で警察や消防が火事の原因を調べてます。