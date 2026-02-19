ネイサンは「今夜のスケーティングに感銘を受けた」と日本の選手たちに賛辞を贈った(C)Getty Images表彰台独占を狙える好発進だ。現地時間2月17日、ミラノ・アイススケートアリーナで行われたミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子シングルのショートプログラム（SP）は、日本勢が大きな存在感を発揮。中井亜美が78.71点で首位発進を決めると、坂本花織も77.23点の2位、千葉百音は76.59点の4位につけた。【写真】