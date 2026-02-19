きのうから続く北日本や日本海側の雪は、次第に範囲が狭まり、天気は回復へと向かうでしょう。その他の地域では、晴れる所が多くなりますが、全国的に北風が吹き、気温はきのうより低くなりそうです。関東も日中にかけて１０℃前後までしか気温が上がらず、この時期らしい寒さとなるでしょう。朝晩は氷点下近くまで冷え込みますので、しっかりと防寒対策をしてお出かけください。また、連休にかけて気温は日に日に上昇し、日曜日は