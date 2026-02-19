エンゼルスの菊池雄星投手（34）は18日（日本時間19日）、ブルペンで42球の投球練習を行った。直球、カーブ、スライダーの全球種を投げ「調整は過不足なく、問題なく行えています」と笑顔。途中、マイク・マダックス投手コーチからはチェンジアップについてアドバイスを受け「もっとボールを落としたい場合のリリースの仕方ですかね」と菊池。最後の1球は直球が捕手のミットを甲高い音で叩き、満足の表情を見せた。投球後は