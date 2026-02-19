¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÁ°Áí»ÊÎá´±¤Ç¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¥¶¥ë¥¸¥Ë¡¼»á¤¬¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤Î³Î¼¹¤ò½é¤á¤Æ¸ø¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÁ°Áí»ÊÎá´±¤Ç¡¢Ãó±ÑÂç»È¤òÌ³¤á¤ë¥¶¥ë¥¸¥Ë¡¼»á¤Ï18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿APÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ÎÄ¾¸å¤«¤é¡¢¹ñ¤ÎËÉ±ÒÊý¿Ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¿¼¹ï¤Ê°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯9·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î»öÌ³½ê¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ë¤è¤ë¶¼Ç÷