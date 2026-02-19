◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)スノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、ビッグエアとの2冠を狙う村瀬心椛選手が銅メダル。深田茉莉選手が金メダルを獲得しました。村瀬選手は「今まで4年間練習してきて自分の最大限の技を出しきれたんで、優勝できたとは思ったんですけど、(得点が)出なかったので、うれしいのはあるんですけど悔しい気持ち