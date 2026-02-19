アメリカのホワイトハウスは18日、アメリカとロシア、ウクライナの3カ国による和平をめぐる協議で「進展があった」と述べ、今後、再び協議が行われると明らかにしました。レビット報道官：有意義な進展があった。双方はそれぞれの首脳に最新状況を報告し、合意に向け協力していくことで合意した。今後、再度協議が行われる。アメリカとロシア、ウクライナの3カ国による和平をめぐる協議は、スイスのジュネーブで2日間の日程で18日