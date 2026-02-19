日本テレビの渡邉結衣アナウンサー（25）が18日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬の誕生日を報告した。渡邉アナは「先月、そらが1歳のお誕生日を迎えました」と、昨年4月に迎えたマルプーの愛犬「そら」の誕生日を報告。「ケーキを前に、『まて』をしっかり守れてお利口さんでした」とバルーンなどで飾り付けされた部屋で写る愛犬の写真を載せた。また「プレゼントのぬいぐるみは、見えた途端に飛びついて。笑」とディズニー