ブロードウェイミュージカルの映画化作品として全世界興行収入歴代1位を記録した『ウィキッドふたりの魔女』。その最終章となる映画『ウィキッド 永遠の約束』の2026年3月6日(金)公開を記念し、帽子ブランドCA4LAとの特別なコラボレーションが実現。物語の世界観を落とし込んだ全7アイテムが登場し、日常にさりげなく魔法を添えてくれます♡ グリンダを纏う優美なデザイン 「WICKED:FOR GOOD|CA