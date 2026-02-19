【ニューヨーク＝木瀬武】１８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比１２９・４７ドル高の４万９６６２・６６ドルだった。値上がりは３営業日連続。ネット通販大手アマゾン・ドット・コムや半導体大手エヌビディアなどＡＩ関連銘柄の株価が上昇した。原油先物価格の急騰を受け、エネルギー関連の銘柄も買われた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は１７５・２５ポイント高の２万