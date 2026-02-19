アメリカのホワイトハウスは、トランプ大統領が19日にワシントンで開催するパレスチナ自治区ガザの再建を主導する「平和評議会」の初会合に、20カ国以上の代表団が参加すると発表しました。レビット報道官：20カ国以上が参加する。多くの関心が寄せられている。（ガザの）繁栄を実現するにはまず安全を実現しなければならない。ホワイトハウスのレビット報道官は18日、トランプ大統領が設立し、自ら議長を務める「平和評議会」の初