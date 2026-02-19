½÷Í¥¡¦²Î¼ê¤ÎÃæÂ¼Í³¿¿¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬¡¢18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1986Ç¯¤ËTV¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥±¥Ð¥ó·º»öIII ¾¯½÷Ç¦Ë¡Ä¡ÅÁ´ñ¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿ÃæÂ¼Í³¿¿¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖHappy Valentine¡Çs Day¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ñ¥é¥½¥ë¤Î²¼¤ÇÈù¾Ð¤àÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¡¢°¦¸¤¤òÊú¤­¤Ê¤¬¤é»Ø¥Ï¡¼¥È¤òºî