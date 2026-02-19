Æü»º¤¬Á´Ä¹4m°Ê²¼¤Î¡Ö5Â®MT¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×À¤³¦½é¸ø³«¡ª¤«¤Í¤Æ¤«¤éÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü»º¤Î¿··¿¡Ö¥°¥é¥Ð¥¤¥È¡ÊGRAVITE¡Ë¡×¡£Æü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤¬2026Ç¯2·î17Æü¤ËÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¡Ö¿··¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡£²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê26Ëç¡Ë¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤ÎÀïÎ¬¼Ö¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎMPV¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ë¤Ï¡¢Á´Ä¹4¥á¡¼¥È¥ë¤òÀÚ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é7¿Í¾è¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ²Á³Ê56Ëü5000¥ë