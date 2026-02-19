広島・平川が練習試合3試合で打率.538をマーク広島のドラフト1位ルーキー・平川蓮外野手（仙台大）が18日、ロッテとの練習試合で衝撃の“プロ1号”を放った。ここまで練習試合3試合に出場し、打率.538（13打数7安打）をマークする驚異的な活躍を披露。止まらない猛打に、ファンからは「なんかずっと打ってない？」「大当たりだろ」と興奮の声が上がっている。「1番・右翼」でスタメン出場すると、3点を追う8回先頭の第4打席で快