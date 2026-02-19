静岡・伊豆市の山林で火事があり、空き家とみられる建物にも燃え移っていますが、今のところけが人の情報はありません。18日午後4時ごろ、伊豆市熊坂の山林で「白い煙と炎が見える」と通行人から119番通報がありました。少なくとも消防車11台が出動し、消火活動にあたりましたが鎮火には至っていません。警察や消防によりますと、火は建物1棟に燃え移りましたが空き家とみられ、これまでにけが人や逃げ遅れの情報は入っていないと