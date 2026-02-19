NY株式18日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均49662.66（+129.47+0.26%） S＆P5006881.31（+38.09+0.56%） ナスダック22753.64（+175.26+0.78%） CME日経平均先物57585（大証終比：+325+0.57%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は３日続伸。本日はＡＩ進展による既存事業への脅威が一服し、ＩＴ・ハイテク株の上昇が全体をサポート。ナスダックも上昇した。本日は午後にＦＯ