人気コスプレイヤーの伊織もえが、現在発売中の『週刊SPA!』2月24日・3月3日合併号の表紙および「美女地図〜私が主人公〜」に登場している。【写真】サイケなバーでかわいく挑発する伊織もえ誌面では、サイケデリックな雰囲気のバーを舞台に、キュートさと挑発的な魅力をあわせ持つグラビアを披露。どんなカルチャーも自分の色に染め上げる存在感と、思わず目を奪われる抜群のスタイルで、見る者を“クラクラ”させる仕上がり