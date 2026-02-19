札幌観光の拠点が、さらにグループや家族に優しく生まれ変わりました。JR札幌駅から徒歩4分の「三井ガーデンホテル札幌」の大規模リニューアル工事が完了し、2026年2月1日（日）にリニューアルオープンしました。今回の刷新では「WELLNESS HARMONY」を掲げ、北海道の自然を感じるアート空間を創出 。特筆すべきは、これまで不足しがちだった3〜4名で泊まれる広々とした客室が140室へ大幅増設された点です。また、長期滞在に便利な