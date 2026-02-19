あす2月20日（金）よる7時〜8時54分 日本テレビ系で放送の「ニノさん」は、レギュラー放送最終回となる2時間SP。“我こそは「ニノさん」が大好き”という、「ニノさん」ゆかりのゲストが大集合！赤楚衛二、阿部詩（パーク２４）、有村架純、浦川翔平（THE RAMPAGE）、多部未華子、吉田鋼太郎、渡辺謙（※五十音順）と、豪華メンバーが勢ぞろい。 ファミリーの菊池風磨、陣内智則、吉村崇、朝日奈央、ガンバレルーヤ、3時のヒロイン